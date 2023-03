Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PAST Ruchheim - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Böhl-Iggelheim (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme am heutigen Montag musste die A 61 in Fahrtrichtung Süden kurzzeitig voll gesperrt werden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer befuhr die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Speyer, als er in Höhe Böhl-Iggelheim ein Lkw-Gespann überholen wollte. Als der Pkw-Lenker zum Überholen ausscherte, erschrak er sich wegen eines die Fahrbahn querenden Tieres. Deshalb verriss er sein Fahrzeug nach rechts und stieß mit dem Anhänger des Gespanns zusammen, das er überholen wollte. Nach dieser Kollision steuerte der Pkw weiter nach rechts, prallte an die Schutzplanke und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Pkw wurde verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 16.000 Euro

