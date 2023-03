POL-PDNW: Tresorfund

Neustadt/Weinstraße (ots) - In den frühen Abendstunden des 18.03.2023, gegen 20:45 Uhr kam es an der Einmündung Karl-Helfferich-Straße / Maximilianstraße in 67433 Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr die Unfallverursacherin mit ihrem PKW die Karl-Helfferich-Straße in Richtung Maximilianstraße. Im Einmündungsbereich missachtete sie die Vorfahrt der bevorrechtigten ...

mehr