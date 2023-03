Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Sanitätshaus

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17.03.2023, 17:30 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 08:15 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zutritt durch Aufhebeln einer rückwärtigen Eingangstür in ein Sanitätshaus in der Karl-Henschel-Straße in Grünstadt. Im Anwesen wurden mehrere Türen aufgebrochen und ein Bargeldbetrag in niedrigerer vierstelliger Höhe entwendet.

