Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den Nachmittagsstunden des 17.03.2023 wurden im Stadtgebiet von Neustadt/Weinstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Von 16:12 Uhr - 17:02 Uhr, wurde die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs, welcher die Wittelsbachstraße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr, gemessen. Bei 25 gemessenen Fahrzeugen überschritten 12 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der höchste gemessene Wert lag bei 47 km/h. Die andere Messstelle wurde zwischen 17:46 Uhr und 18:35 Uhr in der Straße Am Häuselberg eingerichtet. Hier wurde der fließende Verkehr in Richtung Kaiserstuhl gemessen. Bei erlaubten 30 km/h und insgesamt zehn gemessenen Fahrzeugen mussten 8 Fahrzeugführer wegen Geschwindigkeitsverstößen beanstandet werden. Hier lag der höchste gemessen Wert bei 49 km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell