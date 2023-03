POL-PDNW: "Spritztour" endet in Isenach

Bockenheim an der Weinstraße (ots) - Am Freitag, 17.03.2023 gegen 22:00 Uhr, kam es in der Weinstraße in Bockenheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pedelec-Fahrer alleine beteiligt war und sich schwer verletzte. Der 36-jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec und stieß mit einer ...

