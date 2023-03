Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Am Freitag, 17.03.2023 gegen 22:00 Uhr, kam es in der Weinstraße in Bockenheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pedelec-Fahrer alleine beteiligt war und sich schwer verletzte. Der 36-jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec und stieß mit einer Straßenlaterne frontal zusammen, wodurch er zu Fall kam. Obwohl der Pedelec-Fahrer einen Schutzhelm trug, zog er sich schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell