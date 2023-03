Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wochenendtrip endet in Strafanzeige

Am 18.03.2023 kurz nach 00:00 Uhr wurde ein 40-Jähriger, welcher mit einem Fahrrad die Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. befuhr, einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg in ein Hotel, welches er für das Wochenende gebucht hatte. Im Rahmen der Kontrolle schlug den eingesetzten Beamten starker Atemalkoholgeruch entgegen, weshalb bei dem Radfahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser Test ergab letztlich einen Wert von 1,71 Promille, weshalb das Fahrrad verschlossen und der Schlüssel für das Fahrradschloss sichergestellt wurde. Der Fahrer des Rades musste sodann in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt. Ferner wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

