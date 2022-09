Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannte entfernen Verkehrsschilder

Wahrenholz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Wahrenholz mehrere Verkehrsschilder aus deren Verankerung gehoben und in die Böschungen gelegt. Darunter auch die Ortstafel, die am Ortseingang an der Schützenstraße steht sowie die Vorfahrt regelnde Schilder, die an der Kreuzung "Schützenstraße", "Berliner Straße", "Im Gewerbegebiet" aufgestellt sind.

Zu einer Gefährdung kam es nach bisherigen Erkenntnissen dadurch nicht, die informierten Beamten konnten einige Schilder am Sonntagvormittag wiedereinsetzten. Die Polizei Wesendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen und Hinweisgeber, die auffällige Personen oder Personengruppen beobachtet haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 05376 976560 an die Polizei Wesendorf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell