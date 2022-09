POL-GF: Eine Fahrt - Viele Verstöße

Gifhorn (ots) - Am vergangenen Dienstagmorgen, gegen 07:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Gifhorn, an dem ein Auto und ein Motorrad beteiligt waren. Eine 18-Jährige fuhr mit ihrer Yamaha auf dem Lehmweg in Richtung Osten. Ihr entgegen kam ein Auto das vor ihr und für sie unvermittelt in den Kreuzkamp einbog. Die 18-Jährige bremste, musste ausweichen und kam dabei zu Fall, dabei verletzte sie sich leicht. Der ...

