POL-GF: Verkehrskontrolle deckt Verstöße auf

Isenbüttel (ots) - Zu einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer als Folge kam es am Mittwochmorgen in Isenbüttel. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 52-Jährige mit ihrem VW Caddy die "Mittelstraße" in Richtung Wasbüttel. In der Rechtskurve in Höhe der Einmündung zur "Sandstraße" geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen befand sich zu diesem ...

