POL-GF: Unfall zwischen Auto und Fahrrad

Hankensbüttel (ots) - Zu zwei Sachbeschädigungen kam es in der Nacht, von Mittwoch 21.09.22 auf Donnerstag den 22.09.2022, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr, in der Ortschaft Hankensbüttel. Unbekannte warfen die Ausstellungscheibe eines Möbelhauses im Amtsweg mittels eines Steines ein. Vermutl. die gleichen Täter beschädigten ebenfalls die Glastür der Grundschule an der Wittinger Straße. Auch hier wurde ...

