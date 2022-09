POL-FR: Brand von Hütte im Wald - Vollbrand - Bislang unbekannte Ursache - Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden - erheblicher Sachschaden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Beim Polizeirevier Emmendingen meldete sich eine 81-jährige Autofahrerin, die angab am Mittwoch, 14.09.2022, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr im Bereich der Volksbank in der Maria-Sand-Straße in Herbolzheim einen kleinen Unfall verursacht zu haben. Sie selbst hatte an ihrem grauen Fahrzeug einen kleinen Streifschaden bemerkt und schließt nicht aus, dass sie im Bereich des Parkplatzes ein anderes Auto ...

