Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gifhorn (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es bereits in der vergangenen Woche in Gifhorn. Auf der Straße "Am Fuchsberg", nahe der Einmündung zum "Sonnenweg", war ein blauer VW Polo ordnungsgemäß geparkt. Im Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekanntes, vermutlich dunkles Auto den Polo. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des verursachenden Autos meldete den Unfall nicht, sondern setzte die Fahrt nach dem Zusammenstoß fort.

Der Unfall ereignete sich zwischen dem 12.09.2022, 17:00 Uhr und dem 13.09.2022, 08:45 Uhr. Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen hierzu, Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell