POL-KN: (Konstanz) Technischer Defekt an Kamin löst Feuerwehreinsatz aus

Singen, A81 (ots) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Autobahn 81 in der Abfahrt zur Anschlussstelle Singen gestürzt und tödlich verletzt worden. Ein 19 Jahre junger Mann war in Begleitung einer 18-jährigen Sozia auf einem Aprillia Motorrad auf der A81 vom Kreuz Hegau in Fahrtrichtung Schaffhausen unterwegs. In der Abfahrt zur ...

