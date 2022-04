POL-NB: Kind durch Wühlmausfalle verletzt

Heringsdorf und Stralsund (ots) - Im Polizeirevier Heringsdorf wurde gestern ein geglückter WhatsApp Betrug angezeigt. Daneben gab es auch in dieser Woche in unserem gesamten Zuständigkeitsgebiet wieder zahlreiche Versuche mit dieser Masche. Die Anzeigende, eine 53-jährige Frau, erhielt am 27.04.22 die erste WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. Die Deutsche ...

mehr