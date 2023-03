POL-PDNW: Bad Dürkheim - Gasaustritt ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 15.03.2023, 22:00 Uhr, bis 16.03.2023, 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in Büroräumlichkeiten in der Sägmühle in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten auf der Rückseite des Gebäudes, mit einem bislang unbekannten Gegenstand, eine Eingangstüre auf. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Bürotüren aufgehebelt und im Anschluss alle Räumlichkeiten durchwühlt. Es ...

mehr