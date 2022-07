Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Vorfahrtsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Am Samstagmittag gegen 13.45 Uhr wollte ein 28-jähriger Smartlenker von der Oberen Felderstraße in die Kirchheimer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er die auf der Kirchheimer Straße in Richtung Ortsausgang fahrende vorfahrtsberechtigte 36-jährige Motorradfahrerin. Die Kraftradlenkerin versuchte noch zu bremsen und den Unfall zu verhindern. Bevor es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kommen konnte, fiel die 36-jährige von ihrer Honda und touchierte mit dem Kopf und dem Oberkörper das Heck des Smart. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 16.000 Euro.

