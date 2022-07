Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Neuhausen auf den Fildern: Verkehrsunfall mit Krankenwagen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09.20 Uhr befuhr der 23-jährige Fahrer eines Krankentransportwagens mit seiner 19-jährigen Beifahrerin die Autobahn 8 in Fahrtrichtung München. Beim Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Neuhausen kam das Fahrzeug im Kurvenbereich mit der linken Fahrzeugseite in den Grünbereich neben der Fahrbahn. Infolgedessen überschlug sich der Krankenwagen und kam am rechten Fahrbahnrand auf den Rädern wieder zum Stehen. Hierbei wurden zwei Leitpfosten beschädigt. Die Insassen wurden leicht verletzt und zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Versorgung der Verletzten sowie zum Abschleppen des Fahrzeuges wurde die Ausfahrt Neuhausen für circa eine Stunde gesperrt. Zum Unfallzeitpunkt war der Krankenwagen nicht auf Einsatzfahrt und hatte keinen Patienten an Bord. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

