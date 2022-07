Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1208 beim Überholvorgang mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:55 Uhr befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer mit einer Suzuki die Landesstraße 1208 von Leinfelden-Echterdingen in Richtung Steinenbronn. Der Kraftradlenker setzte auf einer geraden Strecke mit Überholverbot zum Überholvorgang an und fuhr an mehreren Fahrzeugen vorbei. Der Vorgang zog sich bis in eine Rechtskurve, in welcher eine 34-jährige Mercedesfahrerin entgegenkam. Der 36-jährige konnte nicht mehr rechtzeitig einscheren und kollidierte frontal mit dem Mercedes. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Von den fünf Insassen des Mercedes wurden die Fahrerin, sowie zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren leicht verletzt und die 61-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Eine 33-jährige Mitfahrerin wurde nicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die Landesstraße 1208 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere zur Fahrweise des Motorradfahrers vor der Kollision, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter 0711-68690 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell