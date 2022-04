Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ausreise fast gescheitert - Bundespolizei nimmt 48-jährigen Mann fest

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag (26.04.2022) kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf, im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Ankara/Türkei, einen türkischen Staatsangehörigen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 48-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte im März dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Beleidigung gegen den Verurteilten erlassen. Der in Duisburg lebende Mann konnte seine Reise jedoch fortsetzen, da er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 600 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 60 Tagen abwenden konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell