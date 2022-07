Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Verkehrsunfall mit Linienbus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr kam es in Sindelfingen in der Waldenbucher Straße Höhe Gebäude 68 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen Linienbus-Lenker und einem 23-jährigen Lenker eines Pkw Mercedes-Benz. Hierbei fuhren beide Verkehrsteilnehmer an genannter Örtlichkeit im Gegenverkehr aufeinander zu. Aufgrund einiger parkender Pkw am Fahrbahnrand war die Durchgangsfahrbahn verengt, weshalb sich beide Verkehrsteilnehmer zunächst vor der Verengung gegenüberstanden und darauf warteten, dass der jeweils andere fährt. Schließlich versuchten die Fahrzeuge, aneinander vorbeizukommen. Hierbei soll es, als der Linienbus auf Höhe des Pkw vorbeifuhr, laut dem Pkw-Lenker zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeugen gekommen sein. Der Linienbus-Lenker bemerkte keine entsprechende Berührung. Am Pkw konnte ein Streifschaden in Höhe von 1.500 Euro festgestellt werden. Am Bus hingegen konnte kein eindeutiger Schaden erkannt werden. Im Linienbus befanden sich Fahrgäste, die möglicherweise Zeugen des Vorfalls waren. Aufgrund des bislang nicht abschließend geklärten Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Telefonnummer 07031 697 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell