Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag befuhr eine 81-jährige Audi-Lenkerin um 13.42 Uhr die Stuttgarter Straße (B27) in Bietigheim-Bissingen in Fahrtrichtung Ludwigsburg auf der rechten Fahrspur. Auf Höhe der Geisinger Straße musste die Audi-Lenkerin an der Ampel anhalten. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der hinter ihr fahrende, ebenfalls 81-jährige BMW-Lenker ungebremst auf. Durch den Aufprall wurde der BMW-Lenker schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Die Audi-Lenkerin blieb unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur gesperrt, weshalb es zu Rückstau kam.

