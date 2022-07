POL-LB: Gemarkung Stuttgart (BAB 8 AS Stuttgart-Plieningen - AS Neuhausen auf den Fildern): Verletzter bei Auffahrunfall auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots) - Ein Brand in einem Klassenzimmer der Grundschule in Pattonville am Freitagvormittag, gegen 11.15 Uhr, forderte einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Eine Schülerin hatte zunächst Rauch im Erdgeschoss des Schulgebäudes bemerkt, als sie ihre Trinkflasche auffüllte, und dies unverzüglich an Lehrkräfte weitergemeldet. Ein Lehrer schloss in der ...

