Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Mercedes-Benz Sprinter zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde am Freitag zwischen 14.00 Uhr und 16.20 Uhr in der Hindenburgstraße in Leonberg-Eltingen ein dort geparkter weißer Mercedes-Benz Sprinter stark beschädigt. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand wurde die rechte Fahrzeugseite derart zerkratzt, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Leonberg unter 07152 605 0 zu melden.

