Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/Bösingen, Lkr. Rottweil) - Unbekannter stiehlt Navigationsysteme von Traktoren

Seedorf/Bösingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu Diebstählen von speziellen Traktoren-Navigationssystemen in Dunningen und Bösingen. Die Polizei schätzt die Schäden zusammen auf rund 15.000 Euro. Dem Tätern in Dunningen gelang es "In der Breite" auf bislang ungeklärte Weise in eine verschlossene Maschinenhalle einzudringen und hier vom Dach eines Traktors ein hochwertiges GPS-System zu stehlen. Noch in derselben Nacht erfolgte ein weiterer Diebstahl in Bösingen in der Grünlinger Straße. Hier wurde ebenfalls vom Dach von Traktoren, welche sich in einer frei zugänglichen Maschinenhalle befanden, zwei GPS-Systeme der Marke "StarFire" und ein dazu passendes Modem gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebstähle vom gleichen Täter verübt wurden. Die Ermittlungen und dem Verbleib der speziell für die Landwirtschaft hergestellten Systeme dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Schramberg unter Telefon 07422 2701-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell