Polizei Braunschweig

POL-BS: Anonymer Zeuge hinterlässt Nachricht nach Unfallflucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Mentestraße,

23.12.2022, 14.25 Uhr

Die Polizei sucht nach einem Zeugen

Am 23.12.2022 stellte eine 54-jährige Braunschweigerin einen Schaden an Ihrem Auto fest. Der linke Kotflügel ihres geparkten Opels war stark beschädigt. An der Windschutzscheibe des Autos hatte sie einen Zettel mit einem anonymen Hinweis auf den Unfallverursacher gefunden. Die Polizei sucht nun nach diesem Hinweisgeber, um weitere Details zum Unfallhergang zu erfragen. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

