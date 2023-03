POL-PDNW: Opel ausgeschlachtet

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Vormittag des Sonntags, 19.03.2023, wurde an einem schwer zugänglichen Waldweg in der Nähe der ehemaligen Papierfabrik am Ortsausgang von Neustadt an der Weinstraße in Richtung Lambrecht ein völlig ausgeschlachteter Opel Corsa aufgefunden. Die Spuren vor Ort deuten darauf hin, dass der Pkw durch bislang unbekannte Personen vor Ort ausgeschlachtet wurde, so dass nur noch die Karosserie und wenige Fahrzeugteile vor Ort zurückblieben. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht nach Zeugen, die zu diesem Umweltdelikt Angaben machen können. Der Auffindeort befindet sich, in Fahrtrichtung Lambrecht gesehen, rechts oberhalb der Bundesstraße 39, ca. 100 m hinter der ehemaligen Papierfabrik, noch vor dem Ortsausgang. Die Zufahrt ist nur aus Richtung des Nonnentales möglich. Möglich wäre, dass Zeugen Lichtschein oder ähnliches wahrgenommen haben könnten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

