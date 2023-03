Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Abendstunden des 18.03.2023, gegen 20:45 Uhr kam es an der Einmündung Karl-Helfferich-Straße / Maximilianstraße in 67433 Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr die Unfallverursacherin mit ihrem PKW die Karl-Helfferich-Straße in Richtung Maximilianstraße. Im Einmündungsbereich missachtete sie die Vorfahrt der bevorrechtigten Unfallgegnerin, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurde die Unfallgegnerin leicht verletzt. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

