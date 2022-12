Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter auch am Dienstag dreimal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einem Brandmeldealarm in einem EDV-Betrieb in der Grundschötteler Straße mussten die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern gestern Morgen um 09:10 Uhr ausrücken. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Personen das Gebäude bereits vorbildlich verlassen. Der Einsatzleiter konnte sich somit zusammen mit einem Angriffstrupp sofort auf die Suche nach der Alarmauslösung machen. Die war dann auch schnell gefunden: Eine Wartungsfirma hatte den Alarm im Gebäude versehentlich ausgelöst. Nachdem die Einsatzstelle an einen Firmenverantwortlichen übergeben war, konnten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Einsatzende war hier nach bereits nach dreißig Minuten.

Um 10:53 Uhr wurde die Feuerwehr dann nach Wengern in die Fabriciusstraße gerufen. Hier hatte eine Mutter den Notruf gewählt, weil sich ihr Kleinkind in ihrem verschlossenen PKW befände, sich das Auto aber nicht mehr öffnen ließe. Als die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten an der angegebenen Adresse eintrafen, war das Fahrzeug sowie die Anruferin jedoch nicht mehr auffindbar. Wie sich auf Nachfrage herausstellte, hatte die Anruferin ihr Auto doch öffnen können und war einfach davongefahren. Der Einsatz wurde somit nach zwanzig Minuten abgebrochen.

Unterstützung beim Patiententransport benötigte schließlich um 15:22 Uhr der Rettungsdienst. In der Straße Im Schee musste eine Person auf einer Spezialtrage zum Krankentransportwagen getragen werden. Da die Trage für den Weg durch die Wohnung zu sperrig war, wurde sie kurzerhand mittels Muskelkraft aus einem Fenster im Erdgeschoss gehoben. Hierbei und beim Transport zum KTW unterstütze die Feuerwehr mit Personal. Nach gut dreißig Minuten konnte dieser Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell