Ulm (ots) - Gegen 7 Uhr fuhren ein 51-Jähriger in einem BMW und eine 35-Jährige in einem Mazda in der Straße Schloßsteige. Sie fuhren sich entgegen, wobei der Fahrer des BMW bergauf fuhr. In einer Rechtskurve kam er mit seinem BWM zu weit nach links. Er stieß deshalb in der Kurve mit dem Peugeot zusammen. Die ...

