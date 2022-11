Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Kellerbrand in Kiel Gaarden-Süd

Kiel (ots)

Am Sonntagabend wurde über den Notruf ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kiel Gaarden-Süd gemeldet. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Gaarden sowie des Rettungsdienstes trafen innerhalb weniger Minuten am Einsatzort ein. Nach kurzer Erkundung wurde die Brandbekämpfung im Keller des Gebäudes eingeleitet. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Insgesamt wurden 35 Bewohner in einem benachbarten Bürgertreff durch den Rettungsdienst betreut, es gab keine verletzten Personen. Das Feuer im Keller konnte durch zwei Trupps unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten musste das Gebäude noch von der Verrauchung befreit werden. Im Einsatz waren 45 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Kiel.

