FW-Kiel: Zimmerbrand in Kiel Dietrichsdorf

Kiel (ots)

Am Sonntagnachmittag erreichten die Integrierte Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Kiel mehrere Notrufe über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Anrufer gaben an, dass es in einer Wohnung im Erdgeschoss brennt und unklar ist ob sich noch Personen in der Wohnung aufhalten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte bestätigte sich eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung. Weiterhin sammelten sich betroffene Personen vor dem Mehrfamilienhaus. Sofort wurde ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz in die Brandwohnung entsendet. Parallel zu den Löschmaßnahmen wurden mehrere Rettungskräfte zur medizinischen Versorgung der betroffenen Personen eingesetzt. Das Feuer konnte in der Wohnung schnell lokalisiert und gelöscht werden, Personen befanden sich nicht mehr in der Wohnung. Sechs Personen aus dem Gebäude wurden durch den Rettungsdienst untersucht, ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Im Einsatz waren 35 Kräfte der Ostfeuerwache, der Freiwilligen Feuerwehr Kiel Dietrichsdorf sowie des Rettungsdienstes.

