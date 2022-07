Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

In der Tiefgarage auf dem Platz der deutschen Einheit wurde Mittwoch zwischen 10:15 und 14:15 Uhr ein grüner BMW Z-Reihe beschädigt. Der Pkw hat Kratzer und Dellen an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Schadensverursacher liegen nicht vor.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Mittwoch auf der Straße "Am Wall". Ein 32-jähriger Dorstener parkte gegen 19 Uhr seinen weißen Opel Corsa auf einem Parkplatz am Wall. Als er am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er eine Delle und Kratzer im hinteren linken Bereich. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Bottrop

Am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 15:30 Uhr kam es auf der Brakerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Audi A7, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war, weist nun Kratzer und Dellen an der hinteren linken Stoßstange auf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Marl

Eine 30-jährige Lünenerin parkte ihren weißen VW Golf auf dem Netto-Parkplatz auf der Straße "In de Flaslänne". Als sie nach nur fünf Minuten zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie Lackkratzer im vorderen linken Bereich. Außerdem ist die vordere linke Felge beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Den Verursacher kann die 30-Jährige nicht nennen. Ereignet hat sich der Unfall am Dienstag gegen 11 Uhr.

Gladbeck

Auf der Straße Waterhuck wurde ein weißer Seat Ibiza beschädigt. Es handelt sich dabei um einen Firmenwagen des Diakonischen Werkes. Der Unfall muss sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ereignet haben. Zeugen haben an der Unfallörtlichkeit gegen 20:30 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen, bei dem möglicherweise der Pkw durch einen weißen Kastenwagen beschädigt wurde. Dieser entfernte sich jedoch vom Unfallort. Der Seat Ibiza weist eine Delle und Kratzer im linken Bereich der Frontstoßstange und am Radkasten auf. Die Schadenshöhe beträgt 1000 Euro.

Auch auf der Konrad-Adenauer-Allee kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher. Beschädigt wurde ein weißer VW Golf. Der Pkw weist Lackabschürfungen und Einbeulungen an der Fahrertür, am Kotflügel vorne links und am Außenspiegel auf. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu den Unfällen oder dessen Verursachern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Recklinghausen. Die zuständigen Verkehrskommissariate erreichen Sie unter 0800 2361 111.

