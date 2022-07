Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Im Kreuzungsbereich Am Uferstell/ Philippistraße kam es heute Morgen zu einem Unfall mit zwei leicht Verletzten. Gegen 10 Uhr stießen zwei Autos zusammen, wobei die Fahrer, ein 33-Jähriger aus Heiden und eine 34-jährige Halteranerin, verletzt und in Krankenhäuser transportiert wurden. Der Heiderner war auf der Straße "Am Uferkastell" in Fahrtrichtung Nordosten unterwegs, während die Halteranerin auf der Philippistraße in Richtung Nordwesten fuhr. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Wagen musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

