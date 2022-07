POL-RE: Marl: Defektes Rücklicht endet in Festnahme - Korrektur Alter!

Recklinghausen (ots) - Im Kreuzungsbereich Am Uferstell/ Philippistraße kam es heute Morgen zu einem Unfall mit zwei leicht Verletzten. Gegen 10 Uhr stießen zwei Autos zusammen, wobei die Fahrer, ein 33-Jähriger aus Heiden und eine 34-jährige Halteranerin, verletzt und in Krankenhäuser transportiert wurden. Der Heiderner war auf der Straße "Am Uferkastell" in Fahrtrichtung Nordosten unterwegs, während die ...

