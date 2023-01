POL-HI: Auseinandersetzung in der Wollenweberstraße - Polizei sucht unbekannten Beteiligten

Hildesheim (ots) - WÖHLE (bf). Am frühen Abend des 22.01.2023 gegen 18:00 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr in die Heersumer Straße in Wöhle zu einem brennenden Auto, welches in einer Garage stand, ausrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein Batterieladegerät unter einem Pkw in der Garage plötzlich in Flammen auf, als der Eigentümer des Fahrzeuges gerade vor Ort war. Dieser konnte das Gebäude unverletzt ...

