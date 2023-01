Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auto in Garage fängt Feuer

Hildesheim (ots)

WÖHLE (bf). Am frühen Abend des 22.01.2023 gegen 18:00 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr in die Heersumer Straße in Wöhle zu einem brennenden Auto, welches in einer Garage stand, ausrücken.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein Batterieladegerät unter einem Pkw in der Garage plötzlich in Flammen auf, als der Eigentümer des Fahrzeuges gerade vor Ort war. Dieser konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Das Auto brannte in der Folge vollständig aus, zwei weitere Fahrzeuge in der Garage wurden ebenfalls beschädigt.

Durch die Feuerwehren aus Wöhle, Ottbergen, Wendhausen und Dinklar, die mit 59 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand rechtzeitig gelöscht werden, bevor das Feuer auf die Garage und das angrenzende Wohnhaus übergriff.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, der Schaden beläuft sich ersten Einschätzungen zufolge auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell