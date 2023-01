POL-HI: Polizeikommissariat Elze: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Hildesheim

Polizeikommissariat Elze: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

31008 Elze, Heilswannenweg 24, PP Astrid-Lindgren-Grundschule, Sonntag 22.01.2023, 10:45 Uhr - 14:00 Uhr

(beh) Der bislang unbekannte Fahrer eines bislang ebenfalls unbekannten PKW befuhr den Parkplatz der Astrid-Lindgren-Grundschule in Elze im oben genannten Zeitraum. Mutmaßlich beim Fahren in oder aus der Parklücke, touchiert dieser den PKW Audi der Geschädigten am Heck und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu bemühen. Am PKW der Geschädigten entsteht Sachschaden, welcher auf eine mittlere dreistellige Summe geschätzt wird.

Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zur oben angeführten Verkehrsunfallflucht, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

