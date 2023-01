Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung an E-Scootern

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). Am 21.01.2023, gegen 17.00 Uhr teilt eine Anwohnerin dem Polizeikommissariat Sarstedt mit, dass sie auf dem Spielplatz in der Bertha von Suttner Straße zwei beschädigte E-Scooter gefunden habe. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wird festgestellt, dass ein bislang unbekannter Täter die beiden E-Scooter in Brand gesetzt hat. Eine Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell