Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen- Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Algermissen (Sti). Am 22.01.2023, um 04.17 Uhr geht in dem Polizeikommissariat Sarstedt die Meldung ein, dass es in der Straße Im Knick zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft gekommen ist. Vor Ort kann festgestellt werden, dass sich die Tat unmittelbar vor der Alarmierung ereignet hat. Bislang unbekannte Täter haben sich Zugang zu dem Geschäft verschafft, indem sie die Eingangstür beschädigt haben. Anschließend entwendeten der oder die Täter mehrere Mobilfunkgeräte. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, entgegen.

