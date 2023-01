Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Betrunken zur falschen Dienststelle gefahren

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 04.01.2023 gegen 11 Uhr erschien ein stark alkoholisierter 50-Jähriger mit seinem Fahrrad an der Pforte des Polizeipräsidiums. Dort gab er gegenüber dem Mitarbeiter an, dass er einen Vernehmungstermin bei der Bundespolizei hätte. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam es hier augenscheinlich zu einem Missverständnis.

Als die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Koblenz 1 dann die Videoaufzeichnung des Dienstgebäudes sichteten, konnten sie den 50-Jährigen auf seinem Rad fahrend sehen.

Als man den Beschuldigten mit dem Tatvorwurf der Trunkenheitsfahrt konfrontierte, wurde dieser ausfallend und beleidigte die Beamten fortlaufend. Da er sich zudem mehrfach bedrohlich näherte, wurden ihm schließlich Handfesseln aus Eigensicherungsgründen angelegt. Ihm wurde schließlich eine Blutprobe entnommen.

Zur Verhinderung weiterer Trunkenheitsfahrten durfte er die Dienststelle mit seinem Fahrrad nur mit platten Reifen verlassen. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung erfasst. Worum es in seinem ursprünglichen Vernehmungstermin bei der Bundespolizei ging, konnte hingegen nicht geklärt werden.

