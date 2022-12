Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Düren (ots)

Am Mittwochmittag ereignete sich auf der Renkerstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine 16-Jährige aus Düren leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher ist flüchtig, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die 16-Jährige war gegen 13:40 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Renkerstraße, aus Richtung Rölsdorfer Straße kommend, in Fahrtrichtung Krankenhaus unterwegs. Als sie sich mit ihrem Fahrzeug in dem dortigen Kreisverkehr befand, fuhr ein Pkw vom dortigen Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Fahrbahn. Die 16-Jährige musste eine Notbremsung machen um eine Kollision zu verhindern. Hierbei stürzte sie und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem Fahrzeug ohne anzuhalten. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich nach Angaben der Dürenerin um ein Fahrzeug in der Farbe Grau oder Silber handeln, das Modell soll einem VW Caddy ähneln.

Zeugen werden gebeten, sich während der Bürozeiten beim zuständigen Sachbearbeiter unter der 02421 949-5221 zu melden, außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell