Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B27/Bad-Dürrheim

Lkr. SBK) - 43-Jähriger wird bei Unfall im Begegnungsverkehr lebensgefährlich verletzt

B27/Bad-Dürrheim / Lkr. SBK (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der B27, Höhe Bad-Dürrheim, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 43-jähriger VW-Fahrer war gegen 8:30 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Richtung Rottweil unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Abfahrt zum Messegelände geriet das Auto aus bislang unbekannten Gründen ins Schlingern und dadurch auf die Gegenfahrbahn, auf der ihm ein 49-jähriger Lkw-Fahrer mit einer Sattelzugmaschine entgegenkam. Diesen touchierte er mit seinem Fahrzeugheck, kam hierdurch ins Schleudern und kollidierte mit einer weiteren Sattelzugmaschine im Begegnungsverkehr. Durch die Wucht der Kollision kippte der VW und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der 43-jährige VW-Fahrer und der 53-jährige Lkw-Fahrer der zweiten Sattelzugmaschine wurden durch die Kollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt, der 43-Jährige lebensgefährlich. Beide wurden von der Feuerwehr befreit und zur Behandlung in Kliniken eingeliefert. Der Fahrer der ersten Zugmaschine erlitt leichte Verletzungen. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten ein weiteres Auto. Der entstandene Gesamtschaden dürfte bei rund 130.000 Euro liegen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Die B27 war zur Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt. Neben Polizei waren mehrere Rettungswagen und Rettungskräfte mit Notarzt, die Feuerwehr Villingen-Schwenningen mit sechs Fahrzeugen und 26 Kräften, Abschleppunternehmen, die Straßenmeisterei und eine Vertretung des Landratsamtes vor Ort.

