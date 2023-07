Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht -Polizei sucht Zeugen (01.07.2023)

Schramberg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, gegen 21.15 Uhr auf der Kreisstraße 5531 zwischen Hardt und St. Georgen ereignet hat. Eine 26-jährige Fahrerin eines Audi A3 war von Hardt herkommend in Richtung St. Georgen unterwegs, als ihr kurz nach dem Ortsausgang "Sieh dich für" ein roter VW Caddy entgegenkam. Hinter diesem scherte ein unbekannter Fahrer eines grauen Audi zum Überholen auf die Fahrspur der 26-Jährigen aus. Die A3-fahrerin wich noch nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, was ihr jedoch nicht gelang. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

