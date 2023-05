Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Schnäppchenmarkt

Wittlich (ots)

In der Nacht von Freitag, 13. Mai auf Samstag, den 14. Mai, drangen mehrere bisher unbekannte Täter in den 1000+1 Schnäppchen Markt in Wittlich ein. Über den rückwärtigen Bereich gelangten sie in die Räumlichkeiten. Mehrere Büros wurden durchwühlt. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden die Täter bei ihrer Handlung gestört und flüchteten vom Tatort. Über die Höhe des Sachschadens bzw. zur Höhe der Beute können nach aktuellem Stand der Ermittlungen keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Römerstraße zum genannten Tatzeitraum geben können.

Sie werden gebeten sich bei der nächsten Polizeidienststelle bzw. mit dem Kriminaldauerdienst, unter der 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell