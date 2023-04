Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Drei Autos bei Auffahrunfall beteiligt (22.04.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Eine Leichtverletzte und insgesamt rund 10.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 verursacht hat. Eine 25-jährige Dacia Jogger-Fahrerin hielt auf der B 27 zwischen der Einmündung B 27/33 und dem Messegelände Schwenningen verkehrsbedingt an, eine 58-Jährige mit einem Ford C-Max dahinter. Ihr folgte ein 22-jähriger VW Golf-Fahrer dem es nicht mehr gelang, rechtzeitig anzuhalten. Er prallte auf den Ford und schob diesen noch auf den Dacia. Dabei erlitt die Dacia-Fahrerin leichte Verletzungen. Zwei der beteiligten Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, weshalb sie ein Abschleppdienst an der Unfallstelle auflud und abtransportierte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell