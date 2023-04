Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei sucht Zeugen zu nächtlichem Vorfall in der Neckarstraße (23.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einer Szene wie aus einem modernen "Western" ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr auf einem Kreisverkehr der Straßen "Alte Herdstraße / Neckarstraße" gekommen. Ein Zeuge beobachtete, wie ein älterer, silberfarbener Mercedes, E-Klasse Kombi in der Nähe des Kreisverkehrs anhielt. Der Beifahrer stieg lachend aus und feuerte mit einer Pistole in Richtung eines sich vom Rössleplatz nähernden Audi. Anschließend fuhr der Mercedes in Richtung Schützenstraße, der Audi unbeirrt in Richtung Neckarstraße weiter. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach den beiden Autos verlief ergebnislos. Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass sich die Insassen der beiden Autos kannten und es sich bei der Pistole um eine Schreckschusswaffe handelte. Beim Schützen handelte es sich um einen circa 180 cm großen, schlanken Mann mit leichtem Bart, der ein kariertes Hemd und ein weißes T-Shirt trug. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0, zu melden.

