Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht

Zeugen gesucht (22.04.2023)

Triberg (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 18 Uhr auf der Ludwigstraße eine Unfallflucht begangen. Ein Autofahrer prallte auf dem Parkplatz einer Klinik gegen einen geparkten braunen VW Sharan und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Beim Auto des Verursachers handelt es sich um einen Opel Adam, der im Frontbereich erheblich beschädigt sein müsste. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

