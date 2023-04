Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Einmündung Köpfleweg/Schorenweg (24.04.2023)

Stockach (ots)

Insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der Einmündung des Köpflwegs auf den Schorenweg ereignet hat. Eine 33-jährige VW-Fahrerin war auf dem Schorenweg in Richtung Neuseggehof unterwegs. An der Einmündung zum Köpfleweg kam es zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten 19 Jahre jungen Opelfahrerin. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, den Schaden am Opel schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

