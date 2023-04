Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Waldeckstraße verletzt (23.04.2023)

Singen (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Waldeckstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Eine 26-jährige war mit einem VW Polo auf der Waldeckstraße in Richtung Singen-Nordstadt unterwegs. Auf Höhe des Hallenbads bog die junge Frau nach rechts auf den Parkplatz ab und kollidierte dabei mit einer auf dem Fuß- und Radweg entgegenkommenden 54 Jahre alten Rennradfahrerin. Die Radlerin stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Polo entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Höhe des Schadens am Rennrad ist nicht bekannt.

